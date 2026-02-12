English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌! ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟ..

ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌! ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟ..

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳು ಸಹಜ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ.. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:00 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳು ಸಹಜ
  • ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಧಡ್ವಾಲ್

Trending Photos

64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Saturn Transit 2026
64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
camera icon7
Radhika serial couples wedding
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
camera icon6
Gold rate
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌! ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟ..

Veerendra Singh: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳು ಸಹಜ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ.. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ನಿಜ ಜೀವನದ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೇ ಎಂತವರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ.. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್... 

Add Zee News as a Preferred Source

ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಧಡ್ವಾಲ್. ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾವನ ಮಗ. 1975 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತೇರಿ ಮೇರಿ ಏಕ್ ಜಿಂದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಕ ಸೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ವೀರೇಂದ್ರ. ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಂಜಾಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ವೀರೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಾಯಕನನ್ನು 'ಪಂಜಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಅವರು 'ಸರ್ಪಂಚ್' ಮತ್ತು 'ಯಾರಿ ಜಟ್ ದಿ' ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಖೇಲ್ ಮುಖದ್ದರ್ ಕಾ' ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು.

ಅದು ೧೯೮೮, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬.. ವೀರೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲುಧಿಯಾನ ಬಳಿಯ ತಲ್ವಾಂಡಿ ಕಲಾನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಜಟ್ ತೆ ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಗುಂಡೇಟಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂತು. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ೪೦ ವರ್ಷದ ವೀರೇಂದ್ರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು.. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಅವನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 

 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಬಂಡಾಯ) ಇತ್ತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತತು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಮಾತು ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ದುಷ್ಮಣಿ ದಿ ಆಗ್' 1990 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಪಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಣದೀಪ್ ಆರ್ಯ (ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಮತ್ತು ರಮಣದೀಪ್ ಆರ್ಯ (ನಟ) ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್‌ ನಟನ ಕಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Veerendra SinghPunjabi hero murderDharmendra brotherPunjabi cinema starOn-set shooting

Trending News