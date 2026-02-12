ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌! ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟ..

Veerendra Singh: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳು ಸಹಜ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ.. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ನಿಜ ಜೀವನದ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೇ ಎಂತವರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ.. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್...
ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಧಡ್ವಾಲ್. ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾವನ ಮಗ. 1975 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತೇರಿ ಮೇರಿ ಏಕ್ ಜಿಂದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಕ ಸೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ವೀರೇಂದ್ರ. ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಂಜಾಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ವೀರೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಾಯಕನನ್ನು 'ಪಂಜಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಅವರು 'ಸರ್ಪಂಚ್' ಮತ್ತು 'ಯಾರಿ ಜಟ್ ದಿ' ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಖೇಲ್ ಮುಖದ್ದರ್ ಕಾ' ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು.
ಅದು ೧೯೮೮, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬.. ವೀರೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲುಧಿಯಾನ ಬಳಿಯ ತಲ್ವಾಂಡಿ ಕಲಾನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಜಟ್ ತೆ ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಗುಂಡೇಟಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂತು. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ೪೦ ವರ್ಷದ ವೀರೇಂದ್ರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು.. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಅವನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಬಂಡಾಯ) ಇತ್ತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತತು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಮಾತು ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ದುಷ್ಮಣಿ ದಿ ಆಗ್' 1990 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಪಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಣದೀಪ್ ಆರ್ಯ (ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಮತ್ತು ರಮಣದೀಪ್ ಆರ್ಯ (ನಟ) ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಟನ ಕಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.