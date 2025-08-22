ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ.. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ನಿಧನ!

Jaswinder Bhalla passed away: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಹಾಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬಿ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ನೀಡಿದ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. 'ಗಡ್ಡಿ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ಛಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ ಕೆ', ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಜಟ್, ಜಿಂದ್ ಜಾನ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ -ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿ! ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್..
ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ಲುಧಿಯಾನದ ದೋರಾಹಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 4, 1960 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 1988 ರಲ್ಲಿ 'ಛಂಕಟ 88' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು 'ದುಲ್ಲಾ ಭಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟರಾದರು. 'ಗಡ್ಡಿ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ಛಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ ಕೆ', ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಜಟ್, ಜಿಂದ್ ಜಾನ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಹಾಲಿಯ ಬಾಲಂಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ -ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿ! ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್..