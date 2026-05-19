punjabi missing lady singer: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯನ್ನ ಮೇ 13 ರಂದು ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
punjabi missing lady singer: ಪಂಜಾಬಿ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಮೇ 13 ರಂದು ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗಾಯಕಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಾಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ.. ಪಂಜಾಬಿ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಈ ಕಿರುಕುಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಯಸಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಕೆನಡಾದ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವಳು ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮೇ 13 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೊರಬಂದನು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಸಹೋದರ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲುಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಲೋನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿರ್ಹಿಂದ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಗಾಯಕಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನೇಪಾಳ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ತಲುಪಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಂತರ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ ಇಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.