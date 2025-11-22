ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿಂಗರ್‌ ಸಾವು.. !

Punjabi singer Harman Sidhu: ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು (37) ಅವರು ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪಂಜಾಬಿನ ಮಾನಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಯಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗರ್ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಅವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸ- ಪಟಿಯಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಕಾರು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಕಾರು ಕೂಡ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜು ಆಗಿದ್ದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೇಪರ್ ಯಾ ಪ್ಯಾರ್ ಎನ್ನುವ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂಜಾಬಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಈ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ನಿಂದ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಧು ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಗೀತೆ ರಚನಕಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಎಂದರೆ, ಕೋಯಿ ಚಕ್ಕರ್ ನಯಿ, ಬೇಬಿ ಬಾಪು, ಬಬ್ಬರ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ತಾನ್ ವರ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತಹ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಹರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.