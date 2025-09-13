Allu Arjun news: ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವರನ್ನು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳವರೆಗೆ.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ..!
ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್. ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ನಟ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ, 2 ಮಕ್ಕಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು.. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕರಿಷ್ಮಾ-ಸಂಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಅನಂತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.