Yash real Name : ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು 'ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ' ಅಂತ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಅಸಲಿ ಹೆಸರೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Yash upcoming movies : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 'ನವೀನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರೂ ನವೀನ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು 'ಯಶ್ವಂತ್'. ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೆಸರನ್ನು 'ಯಶ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಟಿಸಿರುವ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? : 'ಕೆಜಿಎಫ್-2' (KGF 2) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶ್ ಅವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಹಾಗೂ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ (ಬ್ರೇಕ್) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ವಂತ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.