ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಈಕೆ ಬಯಸಿದ್ದು 6 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ.! ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂಟಿತನ ಮಾತ್ರ.

Rekha mother: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡವರು ರೇಖಾ ಅವರ ತಾಯಿ.  

  • ಅವರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು
  • ಮೊದಲಿಗೆ “ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ” ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು

actress life: ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿರಂಗದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕಂದಲ ವೆಂಕಟ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ತಾಯಾರು. ಅವರು 1926ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುಷ್ಪವಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ತಾಯಿ.

ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ “ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ” ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ “ಬಾಲ ನಾಗಮ್ಮ” ಮತ್ತು “ಮಿಸ್ ಮಾಲಿನಿ” ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಕೀಲ ಐ.ವಿ. ರಂಗಾಚಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ನಟ ಗಣೇಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು – ರೇಖಾ ಮತ್ತು ರಾಧಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!

ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗದೇ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಕೂಡಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರೇಖಾ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಲ ರತ್ನಂ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಸಫರ್ (ನಂತರ ದೋ ಶಿಕಾರಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್..! ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ, ಬೇರಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ..?

ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಆ ಮದುವೆ ಸಹ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇಂದು ರೇಖಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾನಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದವು.
 

