ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯಶ್‌ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಲ್ವಾ!..ಅಶೋಕ್‌ ಆಕ್ರೋಶ

Tamannaah bhatia: ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ..ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತಮ್ಮನಾ ಭಾಟಿಯ ಅವರನ್ನು ರಾಯಭಾರೀ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮನಾ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸ್
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಯಾರೋ 'ತಮ್ಮಣ್ಣಾ' ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೂ ತಮನ್ನಾಗಿಂತಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರೋ ಅಶೋಕ ಅವರು, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಹೆಂಡ್ತಿ-ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತಾ ಆರ್ ಆಶೋಕ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಆರ್ ಆಶೋಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿದ್ದ ಧನಿಗೆ ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವು ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಜತೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೂ!.. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ನ