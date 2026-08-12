Trisha will become Deputy CM of Tamil Nadu: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರ್.ಬಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಾ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆಯಾ, ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತೂತುಕುಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ ತ್ರಿಷಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಸಿದೇ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಿನಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಾಯಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಷಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್.ಬಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್.ಬಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನವೂ ಇದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮಾತುಗಳು, ಸ್ನೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಬಿ ಉದಯಕುಮಾರ್, ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ತ್ರಿಶಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈನಾದ್ಯಂತ ತ್ರಿಶಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರ್ಬಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗೆ ಎಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಟೀಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.