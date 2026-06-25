Titan Nebula Jalsa Flying Tourbillon : ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಂಧ್ಗಲಾ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೌದು.. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟೈಟಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ನೆಬ್ಯುಲಾ ಜಲ್ಸಾ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೂರ್ಬಿಲಿಯನ್' (Nebula Jalsa Flying Tourbillon)...
ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? : ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಡಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹವಾ ಮಹಲ್' ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಚಿಕಣಿ ಕಲಾಕೃತಿ (Miniature Art) ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದ ಶಕೀರ್ ಅಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ (Rose Gold) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 10 ಪೀಸ್: ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 10 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಾಹಕರ ಗಡಿಯಾರ (Collectors' Watch) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರಿತಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಧವನ್, "ಈ ಗೌರವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿಯಾರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗಡಿಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..