Rachita Ram Property: ಪ್ರೈವೆಟ್ ಜೆಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ...
Rachita Ram Net Worth: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೆಟ್ ಜೆಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ವಯಸ್ಸು 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ರಚಿತಾ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ದರ್ಶನ್, ಗಣೇಶ್ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆ ಚೆಲುವೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟಿ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಾಂತಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಲವ್ ಯೂ ರಚ್ಚು ಮತ್ತು ರನ್ನ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದವರು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವರ ನಗುವಿನಷ್ಟೇ ಚೆಂದ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೈವೆಟ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಓಡಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಬಂಗಲೆ ಸಹ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 50 - 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟಿ. ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ರಚಿತಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
(ಇದು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)