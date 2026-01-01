English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 4 KG ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಔಟ್‌.. ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಯೋಜನಾ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 1, 2026, 06:42 PM IST
  • ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
  • ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಾಧಿಕಾ
  • ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳು ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್.‌ ಈಗಲೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಸಾಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.    

ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಕಥೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಕೆ.ಜಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಬಿಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌- 5 ಮಹಿಳೆಯರು.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಬೇರೆ ನಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಾನು ಕಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ, ಲುಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಅವರು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌.. ವೈಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
      

