ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್... ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದಂತೆ!

Radhika Kumaraswamy Beauty Secret: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.
ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ತುಂಬಾ ಹಾಳಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರಂತೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೇನ್ಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
