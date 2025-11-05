ಪೋಲಿಸ್‌ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲು

Radhika Merchant: ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರಾಧಿಕಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಸರಳತೆಯು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ತಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಧಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಧಿಕಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ವಾವ್, ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ರಾಧಿಕಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಇಂದು, ರಾಧಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
