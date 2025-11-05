English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪೋಲಿಸ್‌ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲು

ಪೋಲಿಸ್‌ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲು

Radhika Merchant: ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:52 AM IST
  • ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  • ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
camera icon6
Amruthadhare
ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon8
Gajakesari Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
camera icon5
Sai Pallavi
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
camera icon7
ashwini gowda lifestyle
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
ಪೋಲಿಸ್‌ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ಅಂಬಾನಿ ಸೊಸೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲು

Radhika Merchant: ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರಾಧಿಕಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಸರಳತೆಯು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಮಗಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ತಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಧಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಧಿಕಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಯ್ತು ಮಾರಾಮಾರಿ..! ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿ?

ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ವಾವ್, ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ರಾಧಿಕಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಇಂದು, ರಾಧಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Nita AmbaniNita Ambani latest newsNita Ambani viral newsNita Ambani daughter in lawRadhika Merchant

Trending News