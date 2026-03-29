Radhika on Allu Arjun : ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಜಾಗತಿಕ ಹಿಟ್ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಮೈಮರೆತ ರಾಧಿಕಾ, ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (ಬನ್ನಿ) ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. "ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕೈವಾಡವೂ ಇದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿತು.
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಧಿಕಾ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು 'ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮಗಳು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸರಸ್ವತಿ' ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.