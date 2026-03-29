  • ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಲಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅವರಿಂದಲೇ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದು

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಲಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅವರಿಂದಲೇ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದು

Allu Arjun dance teacher : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಇಂದಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ, ತೆಲುಗಿನ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:19 PM IST
    • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್
    • ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಇಂದಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
PM Modi
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
EPFO
EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು UPI, ATM ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏ. 1ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮ
Mera Dil Ye Pukare Aaja
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಲಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅವರಿಂದಲೇ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದು

Radhika on Allu Arjun : ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಜಾಗತಿಕ ಹಿಟ್ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಮೈಮರೆತ ರಾಧಿಕಾ, ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (ಬನ್ನಿ) ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. "ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕೈವಾಡವೂ ಇದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿತು.

ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಧಿಕಾ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು 'ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.

ಒಂದೆಡೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮಗಳು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸರಸ್ವತಿ' ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

