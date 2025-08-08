English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ರಾಘವ್ ಜಯಾಲ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಗಲಾಟೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Raghav Juyal and Sakshi malik fight : ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನೃತಗಾರರೊಬ್ಬರು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:21 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನೃತಗಾರರೊಬ್ಬರು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon7
pension
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
camera icon6
shwetha menon
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
ಸಹೋದರಿಯರೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ..!
camera icon7
raksha Bandhan
ಸಹೋದರಿಯರೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ..!
ನಟಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ರಾಘವ್ ಜಯಾಲ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಗಲಾಟೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Raghav Juyal Sakshi Malik : 'ಬೊಮ್ ಡಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್ಗಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್‌ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಜಗಳದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಘವ್‌ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಎನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಘವ್‌ ಜುಯಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್‌ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪʼ : ನಟಿ ಸಮಂತಾ

ಸ್ವತಃ ರಾಘವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಸ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DEKHx (@realdekhx)

ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ.. ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರಪ್ಟ್‌ನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ "ರೋಲೆಕ್ಸ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಮ್ ಡಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಸಾಕ್ಷಿ, ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ವೇಹಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಮುಲಾಕಾತ್‌ನಂತಹ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡ್ರೈ ಡೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಸಿ ಕಾ ಭಾಯ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಸದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Raghav JuyalSakshi MalikRaghav Juyal fight videoRaghav Juyal Kill movie

Trending News