ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಸಲ್ಲು ತೋಟದ ರಹಸ್ಯ

Salman Khan Farhouse : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪನ್ವೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:55 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
    • ಮುಂಬೈನ ಪನ್ವಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಸಲ್ಲು ತೋಟದ ರಹಸ್ಯ

Raghav juyal on Panval : ಮುಂಬೈನ ಪನ್ವಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಹೌದು.. ಆಗಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಾನಾ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿಯರು ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಟ ರಾಘವ್ ಜುವಾಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಹೊಟೇಲನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ತಂದೆ! ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ

 ರಾಘವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದವರನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಟದ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲ್‌, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಘವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಘವ್‌, ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಕುದುರೆಗಳ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕುದುರೆಗಳೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವು. ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಘವ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Salman KhanRaghav JuyalPanvel FarmhouseRaghav Juyal on salman farmhouse

