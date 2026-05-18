Raghav Lawrence and CM Vijay: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಅನೇಕ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟರಿಂದಲೇ ಪರವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರದ ಅನನುಭವಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪರವಿರೋಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಾಘವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡೋಣ. ಸಚಿವ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡೋಣ. ಸಚಿವ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ರಾಘವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಟ ಶಿಬಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Our Honorable Chief Minister and Nanba #CMJosephVijay surely would not have taken this decision without careful thought and consideration. Rather than reacting impulsively, let us give it some time and extend our support. I’m hopeful that Minister Raj Mohan will deliver his best… pic.twitter.com/oA1o9vKD7T
— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) May 17, 2026