ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ..!

Raghava Lawrence home : ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ರಾಘವ ಬಡವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅಗರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಪಾಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಘವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಚನ 4 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.! ಸ್ವೀಟಿ ಇಂಥಾ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ?
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು.. ಆ ದಿನ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಂಚನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 3 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಕಾಂಚನ 4 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.