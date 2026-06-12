Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ.. ಬೇಡ್ವಾ..? ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ.. ಬೇಡ್ವಾ..? ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

Raghava Lawrence politics : ಸಿನಿಮಾ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಸರೆ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೀರೊ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಗಂಭೀರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 12, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:10 PM IST
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ.. ಬೇಡ್ವಾ..? ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ.. ಬೇಡ್ವಾ..? ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?
Raghava Lawrence2 min ago
2
Strait of Hormuz6 min ago
3
Mahaan film16 min ago
4
Medical course fees27 min ago
5
Jaspal Rana48 min ago