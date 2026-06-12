Raghava Lawrence TVK : ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ 'ತಿರುಚ್ಚಿ ಈಸ್ಟ್' ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್, ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿರೋಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದಾಗಲೂ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಾಯಿಯೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಟಿವಿಕೆ' ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ, ಅವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ತಿರುಚ್ಚಿ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ 'YES' ಎಂದು, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'NO' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'YES' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು 'NO' ಎಂದೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.