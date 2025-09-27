Rahul Dev: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಇಂದು 56 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸದಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1968ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ, "ಚಾಂಪಿಯನ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. "ಅಶೋಕ", "ಎಲ್.ಒ.ಸಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್", "ತೋರ್ಬಾಜ್" ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
1998ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್, ರೀನಾ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತವು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಹೆಂಡತಿಯ ಕಳೆವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಒಂಟಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಟಿ ಮುಗ್ಧಾ ಗೋಡ್ಸೆ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ “ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲಿವ್ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್, ಸಮಾಜ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.