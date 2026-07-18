/ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ : ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 

Raj B Shetty Karavali Movie : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರಂಪಾಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗಾ ಮತ್ತು ನಟನ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿವಾದದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : "‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಕಾಂತಾರ’ ಅಂಥಹಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಾಗಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದವನಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪದಾ, ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಶೈಲಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟನ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಇದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಲಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಬೇಗುದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು. ಪರಸ್ಪರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿವಾದದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿವಾದವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.