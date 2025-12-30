ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಶೆಟ್ರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಸುಸ್ತು!

Rakkasapuradol: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ರಾಜ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’
ಟೈಟಲ್ನಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜಲಕ್ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವ ಕಾಣದ 'ರಕ್ಕಸ'ನ ಗುಣದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಊರಿನ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವು, ನೋವು ಹಾಗೂ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರದಂತಹ ಗೂಢ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಟೀಸರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಇವಿಲ್ ಐ' ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಪಾತ್ರ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನೊಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ.
ನೋವು, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್' 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.