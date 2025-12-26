English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಕಡೆ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್..!

ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಕಡೆ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್..!

Raj B Shetty : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:25 PM IST
  • ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’

Trending Photos

Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
camera icon6
amruthadhare serial
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..
camera icon6
Heart Attack Symtoms
ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..
EPFO 3.0 ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon11
EPFO Rules Change
EPFO 3.0 ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
camera icon6
Bangladeshi Food
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಕಡೆ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್..!

Raj B Shetty : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ರಾಜ್ ನಟಿಸಿರುವ ‘45’ ಸಿನಿಮಾವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

‘45’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರಾಜ್, ಈಗ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್’ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..

ಇದುವರೆಗೆ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರವಿಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾ. ಕೆ. ರವಿವರ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್’ ಟೀಸರ್, ಚಿತ್ರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
 

Raj B ShettyRaj B Shetty Next MovieRakkasapuradolSandalwoodKannada movie

Trending News