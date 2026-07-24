/ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ..! ರಾಜ್‌.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Raj B shetty: ನಟ ರಾಜ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ( Raj B shetty) ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ( Karavali film) ಮಹಾಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿ ರಾಜ್.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದ ಹಿಂದಿಯ ಬಂದರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೀ ನಟಿಸಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ವಿವಾದವೊಂದು ಎಂದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
" ನಾನು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಥಾನಾಯಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು "ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಎದ್ದಿರುವ ದುರುದೃಷ್ಟಕ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತಿಚಿನ ಇತರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ರಕ್ಕಸಪುದೊಳ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಭಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವೇ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟದದ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಭದ್ರತೆ ನನಗೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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