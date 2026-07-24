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ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ..! ರಾಜ್‌.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

 Raj B shetty: ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ರಾಜ್‌.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ  (Raj B shetty) ಅವರು ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 24, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:50 PM IST
ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ..! ರಾಜ್‌.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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