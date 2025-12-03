English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾಗೆ ದ್ರೋಹ!? ಮರುದಿನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

Samantha Raj Nidimoru Marriage: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

  • ಸೌತ್‌ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು
  • ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ

ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾಗೆ ದ್ರೋಹ!? ಮರುದಿನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

Samantha Ruth Prabhu: ಸೌತ್‌ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸಮಂತಾಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಹೌದು ರಾಜ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಡೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆದರೂ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಡೇ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶ್ಯಾಮ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆದರೂ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಶ್ಯಾಮ್ಲಿಯವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಭಾವನಾ ತಪರಿಯಾ ರಿಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, "To all those who are asking me... last time I checked she was still married and the last time was NOW" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯೂ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದಿಂದಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.. ಈಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯೂ ದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತೇ? ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

