ಮುತ್ತಿಡುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 47 ಟೇಕ್‌: ನಡೆದಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌! ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರೇಟ್‌

Raja Hindustani: ನಟರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ನಟರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ಗಳಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು 3 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 47 ಟೇಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ 'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ'ಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಿಸ್
ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಧರ್ಮೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಅರ್ಚನಾ ಪುರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾನಿ ಲಿವರ್, ಫರಿದಾ ಜಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಕು ತಲಸಾನಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1965ರಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ಅಭಿನಯದ ಜಬ್ ಜಬ್ ಫೂಲ್ ಖಿಲೆ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಯುಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಆ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು.
47 ಟೇಕ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ಈ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೆಟ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಠಿಣ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47 ಟೇಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಕಿಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, 1996ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.