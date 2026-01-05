ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ವಾರಣಾಸಿ ಈ ವರ್ಷವಂತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಗೆ ಅಂದರೆ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗರಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂವಿ ಬಜೆಟ್ ಒಟ್ಟು 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
