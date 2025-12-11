ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rajani : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಇದೇನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Rajani : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಇದೇನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ನಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು..ರಜನೀಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪಡೆಯಪ್ಪ’ 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಸ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಪೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಡೆಯಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 
  
ಹೌದು ಈ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್‌ ಪಡೆಯಲ್‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ವಿ..ಆದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವು.. ಹಾಗೂ ಹೀಗೋ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಮಾಡ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್‌ ತೋರಲಿಲ್ಲಾ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಯಲು ಸಹ ನಾನು ರೆಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಹೇಳಿದರು.    
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿರುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

RajanikanthAishwarya Raipaddeyapp RajinikanthPadayappa 2

