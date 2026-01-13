BBK 12: ಕಳೆದ ವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ‘ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ’ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಜತ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜತ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೂ ಜನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ’ಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜತ್, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಾಗ ದ್ವೇಷ ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜತ್, “ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರಿಗೇ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಜತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಎರಡು ವಾರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ. 24 ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.