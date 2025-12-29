bollywood love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹದಿಹರೆಯದ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ರಂಗವನ್ನೇತನ್ನ ಬೆರಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ದ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯಿಂದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ.
ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1966 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1975 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇಂದು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ 83 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1942 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ವಧುವಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದರು. ಅವರು 1973 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ 15-16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ, ನಟಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಬಾಬಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ದಿವಂಗತ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಇದು ರಿಷಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಡಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು: ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ರಿಂಕೆ ಖನ್ನಾ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಂತೆ ಅದೇ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.