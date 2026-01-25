37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌.. ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಲೈವಾ

Rajinikanth rare movie: ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟಿ ರೀನಾ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಜಾ ರಾಯ್ ಅವರು 1989ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ‘ಹಮ್ ಮೇ ಶೆಹೆನ್ಶಾ ಕೌನ್’. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಖ್ಯಾತ ವಿಲನ್ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಮ್ ಮೇ ಶೆಹೆನ್ಶಾ ಕೌನ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಮೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್–ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್ ಸಂಗೀತ, ಸಲೀಂ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆರಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ತಾರಾಗಣದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಐ (AI) ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖರು..! ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 4K ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, 5.1 ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಎಂಎಂ ಈಸ್ಟ್ಮನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಹಮ್ ಮೇ ಶೆಹೆನ್ಶಾ ಕೌನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ.