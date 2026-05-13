Rajinikanth Spiritual journey : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ 'ತಲೈವಾ', ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು.. ಸ್ವತಃ ರಜನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
Rajinikanth on Art Of Living : ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಜನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ನೋಡಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಏರುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದೇವ್ (ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್) ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ತಮಿಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆತಂಕವಾಯಿತು. ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಬಹುದು, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತ ರಜನಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ..
ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ... ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನತ್ತ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ, ಗಮನ ಕೇವಲ ಗುರುದೇವ್ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ.. ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಸಿಗದ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ' ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೌಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ತಲೈವಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು 1981ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಟನಿಗೂ ಜೀವನದ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.