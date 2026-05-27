Rajinikanth Old BTS ID Card: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಳಿಕ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಎಸ್ ಈಗಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಸದ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು- ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಶ್ರೀನಗರ ಡಿಪೊ, ರೂಟ್ ನಂ 10ಎ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐಡಿ ಬಿಟಿಎಸ್/71/134, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನ 18-06-1971, ಜನ್ಮದಿನ 12-12-1950, ಬ್ಲೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್- O+, ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ 275 ರೂ. ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಳೇ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲಿದೆ.
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲ್, ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಾಜಿಯ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ್ನು ಮರೆತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಂದಿನ ಬಿಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜೊತೆ ರಜನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಡಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಗವಿಪುರಂನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಓದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎಪಿಎಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿಯೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಿಟಿಎಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 275 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್? ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 700 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಖುದ್ದು ರಜನಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
