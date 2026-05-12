ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 'ದಳಪತಿ'ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ'ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇರಿ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಳಪತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..
Rajinikanth on CM Vijay : ಇಂದು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುತ್ತುವರಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲು ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿರುನಗೆ ಬೀರಿ, ಕೈಮುಗಿದು (ನಮಸ್ಕರಿಸಿ) ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಜನಿ ಅವರ ಈ 'ಮೌನ'ಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ವಿಜಯ್ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನಟರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 'ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮಯ್ಯಮ್' ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು 'ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟರು. 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು, 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ, ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ (ಮೇ 11) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೌಜನ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಎಂಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ವೈಕೊ, ಪಾಮಕ ನಾಯಕ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾಮ್ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ ನಾಯಕ ಸೀಮನ್ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಜನಪರ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೌನವು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ "ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಬಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ ಈ ಮೌನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..