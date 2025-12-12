English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Rajinikanth Birthday : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು!  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 11:37 AM IST
  • ತಲೈವಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ
  • ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon7
Home remedy
ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
camera icon7
Gold
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
&quot;ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ&quot;! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌!
camera icon5
Kriti Sanon
"ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ"! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Rajinikanth Birthday : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ತಲೈವಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೂಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಜನಿಕಾಂತ್ 1950ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮರಾಠಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗ. ಅವರು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ನಟನ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ್ದ “ರಜನಿಕಾಂತ್” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ನಂತರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..

ರಜನಿಕಾಂತ್ 1975ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ತಲೈವಾ ಇದುವರೆಗೆ 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಬಂಗಾಳಿ, ಮಲಯಾಳಂ — ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2, ಇದು 2026 ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..

ತಲೈವಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ. ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
 

EntertainmentRajinikanthbirthdayreal nameReligion

Trending News