Rajinikanth Birthday : ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ತಲೈವಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೂಲ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ 1950ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮರಾಠಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗ. ಅವರು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ನಟನ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ್ದ “ರಜನಿಕಾಂತ್” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ನಂತರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ 1975ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ತಲೈವಾ ಇದುವರೆಗೆ 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಬಂಗಾಳಿ, ಮಲಯಾಳಂ — ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2, ಇದು 2026 ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೈವಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ. ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.