  • ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ.. 3 ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ.. 3 ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

Happy birthday Rajinikanth : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಲೈವಾ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಜನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಂಕ ತಂದಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:26 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
    • ತಲೈವಾ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದೀಗ ರಜನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಂಕ ತಂದಿದೆ..

ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ.. 3 ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

Rajinikanth Retirement : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1950 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಜನಿ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದೂ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಲೈವಾ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನನಗಿರುವುದು ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಗೆಳತಿ..ʼ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಕದ್ದವಳ ಹೆಸರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!‌  

ರಜನಿಕಾಂತ್ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ 2 ಮತ್ತು ತಲೈವಾ 173 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ 5 ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 171 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್'. ಈ ಸಿನಿಮಾ 1975 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಲೈವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

