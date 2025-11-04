Rajinikanth Sridevi Story: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್. ಈ ಸುಂದರಿಯ ನಟನೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ 'ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ' ನಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ನಟ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅದು 'ತಲೈವಾ' ರಜನಿಕಾಂತ್. ಹೌದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೊದಲು 1976 ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು' ('ಓ ಸೀತಾ ಕಥಾ (1973)' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಲತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ನಟಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಜನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ನಯನತಾರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ತಾಯಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇತ್ತು.. 2011 ರಲ್ಲಿ 'ರಾಣಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ನಯನತಾರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ..