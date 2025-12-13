English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Untold Love Story: ಸಿನಿರಂಗದ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:45 PM IST
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
  • ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ

Untold Love Story : ಸಿನಿರಂಗದ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.

1975ರಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ಲಾ, ಡಾನ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಗಂ, ತಲಪತಿ, ಪಡಯಪ್ಪ, ಶಿವಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕೆಲ ಘಟನಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅಮಲಾ ಮಾಪ್ಪಿಲೈ, ಕೋಡಿ ಪರಕ್ಕುತ್ತು, ವೇಲೈಕಾರನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಲಾಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಲತಾರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಲತಾ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಬಾಲಚಂದರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿವಾದಗಳು ಶಾಂತವಾದವು. ಬಳಿಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಲತಾ 1981ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಕೊನೆಗೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

 

