Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!..‌ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!..‌ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

Rajinikanths political comeback: ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:26 PM IST
ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!..‌ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಿಂದೆ: ನಿಧಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!
Kushinagar10 min ago
2
Citroen eC332 min ago
3
Real Nagamani Video36 min ago
4
Realme Narzo 80 Pro 5G57 min ago
5
Siddaramaiah1 hr ago