Rajinikanths political comeback: ರಾಜಕೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಜನಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನೀಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ " ವಿ ದ ಲೀಡರ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ವಿಸಾಖನ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ವಿಶಾಖನ್ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಖನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಪತಿ ಇವರು ನಟ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಅಳಿಯ "ವಿ ದ ಲೀಡರ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇತ್ತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈಗಾಗಲೇ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ಅವರು "ಮಕ್ಕಳ್ ಮಡೈ" ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಲಿರುವ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಈ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಡೈ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಆತುರದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಡೈ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ರಜನೀಕಾಂತ್ 'ರಜನೀ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಡೈ' ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಅದೇ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಡೈ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ