English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಬದುಕು ಸಾಧನೆ

Rajkumar 97th birthday celebration: ಇಂದು ಕರುನಾಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ,ಡಾಕ್ಟರ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು  97 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:11 PM IST
  • ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬದುಕು-ಸಾಧನೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ
  • ಐದು ದಶಕ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ

Rajkumar 97th birthday celebration: ಅಣ್ಣಾವ್ರ 97 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂಠೀರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಾಕ್ಟರ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಏಪ್ರಿಲ್-24 ರಂದು 97 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 24ರಂದು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟು 2026, ಏಪ್ರಿಲ್-12 ಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂದ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೇನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ , ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌, ಶೋಭ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಭಾಗಿಯಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಹಾಗೂ ರಾಜ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಪುನೀತ್‌ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಭಾಗಿಯಾಲಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬದುಕು-ಸಾಧನೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರವತಾರೆ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಐದು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ  200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮುತ್ತುರಾಜು. ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್‌, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಿನಯದ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದ್ದರು..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News