ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ.. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..

Actor life : ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 7, 2025, 06:00 PM IST
    • ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ.
    • ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ.. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..

Sanjay Dutt : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಆಧರಿಸಿದ 'ಸಂಜು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಸಂಜು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, "ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ!" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಗೆಳತಿಯರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಿರಾನಿ ನಂತರ ಆ ಸಮಾಧಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..  

'ಸಂಜು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲವ್‌ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಸಂಜು' 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanjay DuttSanju movieBollywood actorSanjay Dutt affairsಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌

