ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ.. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..

Sanjay Dutt : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಆಧರಿಸಿದ 'ಸಂಜು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಸಂಜು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, "ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ!" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ.
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಗೆಳತಿಯರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಿರಾನಿ ನಂತರ ಆ ಸಮಾಧಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
'ಸಂಜು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲವ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಸಂಜು' 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.