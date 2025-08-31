English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕ.. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಮರುದಿನವೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಟ! ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ..

Actor struggle life: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ನಟ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:51 PM IST
  • 2017 ರಲ್ಲಿ, 'ನ್ಯೂಟನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
  • ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು

Trending Photos

ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
camera icon7
Nivetha Thomas Latest Photos
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ!!
camera icon5
Mercury Retrograde Ends In Leo
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ!!
ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ
camera icon11
Women Lifestyle
ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
camera icon8
deepika padukone first salary
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕ.. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಮರುದಿನವೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಟ! ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ..

Rajkummar Rao: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಮರುದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ ಈ ನಟ. ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಾವ್. 2017 ರಲ್ಲಿ, 'ನ್ಯೂಟನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕಮಲೇಶ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ ಡಯೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ನಟನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಮ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ ಡಯೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪುಣೆಯ ಎಫ್‌ಟಿಐಐನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ನಾನು ಎಫ್‌ಟಿಐಐನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಆಡಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 2010 ರಲ್ಲಿ, ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಲವ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧೋಖಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು.. ವಕೀಲ ಶಾಹಿದ್ ಅಜ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಕುರಾನ್ ಓದಿದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಕ್ವೀನ್, ಅಲಿಗಢ, ಟ್ರಾಪ್ಡ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಸ್ತ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.

ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rajkummar RaoRajkummar Rao BirthdayRajkummar Rao Love LifeRajkummar Rao Net WorthRajkummar Rao movies

Trending News