Rajkummar Rao: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಮರುದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಈ ನಟ. ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್. 2017 ರಲ್ಲಿ, 'ನ್ಯೂಟನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕಮಲೇಶ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು.
ನಟನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಮ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪುಣೆಯ ಎಫ್ಟಿಐಐನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ನಾನು ಎಫ್ಟಿಐಐನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಆಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 2010 ರಲ್ಲಿ, ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಲವ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧೋಖಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು.. ವಕೀಲ ಶಾಹಿದ್ ಅಜ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಕುರಾನ್ ಓದಿದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಕ್ವೀನ್, ಅಲಿಗಢ, ಟ್ರಾಪ್ಡ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಸ್ತ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.