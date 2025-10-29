ಮೈಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಚವೇರದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆರಿದ ದಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ

Rakhi Sawant: ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಟಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಟಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್, ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಾಖಿ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಫರಾ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಖಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಖಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಎಂದು ರಾಖಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ರಾಖಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, 'ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಟೀನಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತರಗತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು...'
'ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ...' ಎಂದು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಫರಾ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಶುಗರ್ ಮಮ್ಮಿ, ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನವರು ನಾನು ಅನಾಥ, ನನಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು...' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
