"ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ,".. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Rakhi Sawant: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:08 PM IST
  • ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
  • ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗೆ ತರಿಸಿವೆ.

"ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ,".. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Rakhi Sawant: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ರಾಣಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.

ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮುಂದೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ಪಂಗಾ" ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 'ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ

ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗೆ ತರಿಸಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತಕ್ಷಣವೇ "ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋದೆ" ಎಂದು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಕರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯಮಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧ ಅಂತ್ಯ.. ದಿಢೀರ್‌ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ದುರಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಹಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ದುರುಪಯೋಗ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ದುರಾನಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ತಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಖಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು'

ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ರಾಖಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಕ್ಕು ನಲಿಸಿದೆ.

