Rakshit Shetty : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ, 'ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Rakshit Shetty parents 50th wedding anniversary : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ.. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ನಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ವಿವಾಹ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ' ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ..
ಅಲೆವೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ 50ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ 'ಚಂಡಿ ಯಾಗ' ನೆರವೇರಿಸಿ, ದಂಪತಿಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ : ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ : ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದಂತೆಯೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದೆಡೆ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ನಗುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಲೆವೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಂಜನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಝಲಕ್ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ 50ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.