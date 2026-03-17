ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್ ವಿವಾದ: ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ.. ರಕ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 17, 2026, 04:40 PM IST
Rakshita Prem first reaction to song Sarse Sarse: ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ನಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು, ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಆಗ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಾಡಿನಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿವಾದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್‌ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ, ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಅವರು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

