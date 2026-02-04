English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌! ಇವನೇ ಈ ಹುಡುಗ

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌! ಇವನೇ ಈ ಹುಡುಗ

Rakshita shetty valentines day: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:32 PM IST
  • ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್‌ಫೆಂಡ್ಸ್‌ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನದು?

akshita shetty valentines day: ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶೀಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವ್ಲಾಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು..ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ರ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್‌ ಬೇಸ್‌ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಇದೀಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಓಹೋ ಇವರೇ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌.. ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೌಟೊಂಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..ಕೆಲವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಅಲ್ಲ..ಜಸ್ಟ್‌ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇಯನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್‌ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

