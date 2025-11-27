ʼಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress rakul preet singh: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ʼನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಓಡಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು.. ಆ ಚಿತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆʼ ಎಂದು ರಾಕುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೈಕೋ ಖಳನಾಯಕನ ಅರಾಜಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದರು.