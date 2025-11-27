English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!

ʼಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!

rakul preet singh comment: ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ರಾಕುಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:53 AM IST
  • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
camera icon7
blood sugar
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
guru chandra yuti 2025 effects
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
camera icon6
vipreet rajyoga 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
ʼಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress rakul preet singh: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ʼನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಓಡಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು.. ಆ ಚಿತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆʼ ಎಂದು ರಾಕುಲ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಇನ್ನು ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೈಕೋ ಖಳನಾಯಕನ ಅರಾಜಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದರು. 

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RAKUL PREET SINGHRakul Preet Singh Telugu MoviesRakul MoviesSpyder MovieMahesh Babu Spyder

Trending News