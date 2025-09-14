English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಟರೊಂದಿಗೂ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

actress who acted with these actors: ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 05:03 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು
  • ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಟರೊಂದಿಗೂ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

rakul preet singh: ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ.. ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕರಿಯರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ಕ್ರಮೇಣ ತನಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು... ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಈ ನಟಿ.. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ಕೆರಟಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಕುಲ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಕುಲ್ ಹೆಸರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವಕಾಶಗಳು ರಾಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಧ್ರುವ.. ಸರೈನೋಡು, ತಾರಕ್ ಜೊತೆ ನನ್ನಕು ಪ್ರೇಮತ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ.. ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ರಾಕುಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೇಂಜ್‌ನಿಂದ.. ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪೋಲಂನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಹಾಗಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದವು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿರಳವಾದವು.

ಕೊಂಡಪೋಲಂ ನಂತರ.. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೇರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೂ ಎಂಬ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ.. ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಷ್ಟು ತೆಲುಗಿನವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸುಂದರಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಆಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ 2 ನಂತಹ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುಂದರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ 3 ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2 ಮತ್ತು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jr NTRAllu ArjunMahesh BabuRam Charanmanchu manoj

Trending News